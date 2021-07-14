"Аэроэкпресс" изменит расписание на Шереметьевском направлении 16-18 июля

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" изменит график движения поездов до аэропорта Шереметьево 16-18 июля в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Об этом говорится в сообщении компании.

Часть рейсов будет отменена. Экспресс-автобусы от станции метро "Ховрино" будут курсировать чаще и делать дополнительную остановку около терминала "Аэроэкспресс".

16 июля все аэроэкспрессы между аэропортом Шереметьево и Белорусским вокзалом будут курсировать по стандартному расписанию за исключением рейса отправлением в 23:45 из аэропорта - он будет отменен.

17 июля аэроэкспрессы в сторону Шереметьево от Белорусского вокзала отправятся в 12:05, 13:35, 14:49, 18:05, 20:05, 21:35. Из аэропорта поезда проследуют в 5:15, 11:07, 12:42, 13:47, 18:17, 20:17, 21:47 и 23:17. Остальные аэроэкспрессы будут отменены.

Кроме того, 18 июля аэроэкспрессы в аэропорт будут следовать по стандартному расписанию каждые 30 минут с 12:05. До 11:35 включительно все рейсы отменены за исключением рейса в 6:00. Из аэропорта движения поездов не будет до 11:45 включительно. С 12:15 поезда будут курсировать по стандартному графику.