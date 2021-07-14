Последние пять автомобилей разыграли среди вакцинированных граждан в Москве

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Среди получивших первый компонент вакцины от коронавируса с 5 по 11 июля москвичей разыграли последние пять из 20 предоставленных для акции автомобилей Renault Logan. Розыгрыш состоялся в прямом эфире телеканала "Москва 24".

Лотерея была проведена среди 534 046 участников. С помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел были выбраны пять победителей, чьи данные были дополнительно верифицированы в департаменте здравоохранения. В прямом эфире были объявлены имена и отчества победителей, а также последние четыре цифры номера мобильного телефона или номер полиса.

"Итак, Марина Леонидовна, последние четыре цифры [номера телефона] - 6253; Айдана, номер 2272; Виталий Сергеевич, 6010; Людмила Андреевна, 1201; Александр Сергеевич, номер 4409", - объявил результаты розыгрыша в прямом эфире режиссер, продюсер и художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов.

Ранее сообщалось, что акция проходит по процедуре дарения, налоги с приза победителям платить не нужно - на себя это взял организатор. Чтобы получить автомобиль, не требуется сообщать данные банковских карт или счетов, выплачивать предварительные взносы и т. д.

Как уточнил ТАСС президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов, для розыгрыша среди совершеннолетних жителей Москвы, которые получат первый компонент вакцины от COVID-19 с 14 июня по 11 июля, предназначено 20 автомобилей "Рено Логан". Розыгрыши автомобилей проходили с 23 июня каждую неделю по средам в 19:10 мск в прямом эфире телеканала "Москва 24".

Тринадцатого июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице запустили дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. Ранее в столице была запущена программа поощрений для москвичей старше 60 лет, которые привились от коронавируса.