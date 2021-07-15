Офисное здание загорелось на юго-западе Москвы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Пожар возник в офисном здании на юго-западе Москвы, есть угроза перехода огня на чердак. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"По улице Карьер, дом 2, строение 10 в офисном здании начался пожар. Открытое горение наблюдается из трех окон. Существует угроза перехода огня на чердачное помещение", - сказал собеседник агентства. Площадь пожара устанавливается. На месте работают пожарные.

По данным открытых источников, по указанному адресу располагаются магазин автозапчастей, компания телекоммуникационного оборудования "Век-Телеком", строительная компания "Стройлаб центр", интернет-магазин.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС добавили, что информация о пожаре поступила в 08:06. "На данный момент в двухэтажном административном здании происходит горение на втором этаже. Площадь пожара уточняется. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

