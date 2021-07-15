Москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах депутатов Госдумы 17-19 сентября

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Жители столицы с подтвержденными учетными записями на портале mos.ru смогут проголосовать онлайн на выборах депутатов Госдумы, довыборах депутатов Мосгордумы и выборах муниципальных депутатов района Щукино 17-19 сентября по предварительной регистрации. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней, сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Онлайн-голосование пройдет одновременно с голосованием на избирательных участках. Электронные избиратели смогут отдать свой голос с 08:00 17 сентября до 19:59 19 сентября. <...> Чтобы отдать свой голос дистанционно, необходимо будет зарегистрироваться. Регистрация на электронное голосование будет открыта с 2 августа по 13 сентября", - значится в публикации

Там уточняется, что принять участие в дистанционном голосовании смогут совершеннолетние москвичи, у которых есть полная учетная запись на mos.ru.

Ранее зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил ТАСС, что число москвичей, принимающих участие в выборах дистанционно, в этом году может достигнуть 1,5 - 2 млн человек, что минимум в 1,5 раза больше числа онлайн-участников общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в 2020 году.

В этом году по всей стране пройдут выборы в Государственную думу VIII созыва. Кроме того, москвичам из районов Академический и Новогиреево предстоит принять участие в довыборах депутатов Московской городской думы, а жителям района Щукино - в выборах муниципальных депутатов.