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На природных территориях Москвы установили поилки для животных из-за аномальной жары

Всего в столице более 140 особо охраняемых природных территорий

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты Мосприроды помогают животным на природных территориях Москвы в связи с аномальной жарой. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"У нас есть в составе департамента ГБУ Мосприрода. И специалисты Мосприроды мониторят эту тему. Но в любом случае в жаркое время мы оказываем помощь животным. Установлены поилки. Все мероприятия по помощи животным запланированы, в полной мере на наших особо охраняемых территориях реализовываются", - сказал Кульбачевский.

Всего в Москве более 140 особо охраняемых природных территорий.

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