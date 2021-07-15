На природных территориях Москвы установили поилки для животных из-за аномальной жары

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты Мосприроды помогают животным на природных территориях Москвы в связи с аномальной жарой. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"У нас есть в составе департамента ГБУ Мосприрода. И специалисты Мосприроды мониторят эту тему. Но в любом случае в жаркое время мы оказываем помощь животным. Установлены поилки. Все мероприятия по помощи животным запланированы, в полной мере на наших особо охраняемых территориях реализовываются", - сказал Кульбачевский.

Всего в Москве более 140 особо охраняемых природных территорий.