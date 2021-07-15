Систему онлайн-голосования в Москве готовят к одновременному входу 5 млн избирателей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Московская платформа онлайн-голосования должна быть готова к единомоментному открытию порядка 5 млн электронных бюллетеней. Сейчас проходит ее тестирование на таких показателях, сообщил в четверг начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"Вопрос не в количестве людей, а в количестве одномоментных транзакций. <…> Мы тестируемся сейчас на количестве где-то одномоментного входа 4-5 млн. Это делается специально с запасом. Это то количество, на которое мы тестируемся", - сказал Костырко, отвечая на вопрос ТАСС в эфире радиостанции "Эхо Москвы" о нагрузке, к которой готова система.

Жители столицы с подтвержденными учетными записями на портале mos.ru смогут проголосовать онлайн на выборах депутатов Госдумы, довыборах депутатов Мосгордумы и выборах муниципальных депутатов района Щукино 17-19 сентября по предварительной регистрации. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней. Регистрация на электронное голосование будет открыта с 2 августа по 13 сентября.

Ранее зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил ТАСС, что число москвичей, принимающих участие в выборах дистанционно, в этом году может достигнуть 1,5-2 млн человек, что минимум в 1,5 раза больше числа онлайн-участников общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в 2020 году.

В этом году по всей стране пройдут выборы в Государственную думу VIII созыва. Кроме того, москвичам из районов Академический и Новогиреево предстоит принять участие в довыборах депутатов Московской городской думы, а жителям района Щукино - в выборах муниципальных депутатов.