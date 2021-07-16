В Московском зоопарке родились летучие мыши и крыланы

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Крыланы и летучие мыши появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В Московском зоопарке произошло пополнение у двух видов рукокрылых. Двумя детенышами обзавелись нильские крыланы (их также называют египетскими летучими собаками), еще четверо малышей родились у летучих мышей: трое - у двуцветных кожанов, один - у рыжих вечерниц", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, зоологи провели первичный осмотр и убедились, что все шесть детенышей здоровы. "Большинство малышей пока держатся рядом с мамами и питаются молоком, а также потихоньку учатся летать. Один двухцветный кожан очень быстро окреп и стал самостоятельным, наши специалисты уже выпустили его на волю", - сказала Акулова.

В столичном зоосаде обитает одна из старейших колоний нильских крыланов в неволе. Первых представителей этого вида привезли в Москву из роттердамского зоопарка в 1998 году. Крыланов поселили на территории экспозиции "Ночной мир". Поскольку в природе эти животные живут группами, им выделили один просторный вольер. Сегодня колония нильских крыланов Московского зоопарка насчитывает более 20 особей. Зоологам удалось создать для египетских летучих собак комфортные условия и регулярно получать от них потомство.

В природе нильских крыланов можно встретить в тропиках и субтропиках Восточного полушария. Их ареал обитания распространяется от Турции и Кипра до Пакистана, а также на большей части Африканского континента вдоль дельты реки Нил (отсюда первое название вида - нильские крыланы) и неподалеку от пустыни Сахара.

"Основу рациона египетских летучих собак составляют разные фрукты, например инжир, апельсины, финики и бананы. В поисках пищи дикие крыланы могут пролететь до 40 км. По ночам они нередко совершают налеты на фруктовые плантации в тропических странах. Утром возвращаются в свои жилища и засыпают в положении вниз головой, обернувшись в собственные крылья", - говорится в сообщении.