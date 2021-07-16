Льготные займы на 500 млн рублей выдали двум предприятиям в Москве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Два предприятия в Москве получили льготные займы на сумму 500 млн рублей. Средства будут направлены на закупку сырья и расширение производства, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал производителю колбасных изделий и продуктов из мяса "Царицыно" и изготовителю нетканых материалов "Нетканика" займы на общую сумму 500 млн рублей. Полученные средства предприятия направят на закупку сырья и материалов, а также расширение существующего производства", - привели в пресс-службе слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он отметил, что льготные займы от города - эффективный инструмент. Он позволяет промышленникам развивать производство и строить планы как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу, учитывая надежность кредитора и сниженные процентные ставки, максимальный размер которых составляет 4%. С начала года власти оказали такую поддержку уже четырем предприятиям на общую сумму 650 млн рублей. Всего с 2017 года 22 промышленных предприятия получили займы почти на 3 млрд рублей.

Для "Царицыно" это уже третий льготный заем, первые два на общую сумму 100 млн рублей компания получила в 2020 году на закупку сырья и материалов. Полученные в этом году 200 млн рублей компания направит на поддержание экспорта своей продукции по существующим контрактам. Кроме того, в 2016 году предприятию был присвоен статус промкомплекса, который дает ряд льгот от правительства Москвы, например, сниженный налог на прибыль и имущество, сниженную ставку по арендной плате.

"Предоставленные 300 млн рублей "Нетканика" направит на расширение существующего и создание нового производства нетканых материалов с высокими барьерными свойствами. Общий объем инвестиций составит 429 млн рублей, из которых 129 - собственные средства компании. Ожидается, что в результате реализации проекта выручка "Нетканики" вырастет более чем на 20% к показателю 2020 года, а налоговые отчисления в столичный бюджет в течение срока предоставления займа превысят 240 млн рублей. Кроме того, на предприятии будет создано около 25 новых рабочих мест", - добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Реализуемый инвестиционный проект позволит данной организации обеспечить российский рынок материалами, используемыми для изготовления одноразовых средств индивидуальной защиты: масок и защитных костюмов для медицинского персонала, средств детской и взрослой гигиены. Кроме того, увеличение производства позволит снизить зависимость от импорта подобной продукции.