Музей транспорта Москвы запустил экскурсионное бюро

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Собственное экскурсионное Музея транспорта появилось в Москве, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе музея.

"Музей транспорта Москвы запустил собственное экскурсионное бюро. Теперь москвичи и гости столицы могут в компании сотрудников музея с пользой прогуляться по транспортным и культурным достопримечательностям города - Северному речному вокзалу, выставке "Мечта Москвича" на ВДНХ, Музейному маршруту "Т" и депо единственного в Москве монорельса", - сказал собеседник агентства.

По словам директора музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко, их экскурсоводы - это люди, которые с большим интересом исследуют транспорт, дизайн и архитектуру.

"Ровно так, как мы видим роль транспорта в городе, не только с технической, но и с социокультурной точки зрения, будут проходить и наши прогулки. Каждая предлагаемая к посещению локация наполнена энергетикой времени, контекстом, из которого нельзя вычленить только транспортные артефакты, поэтому мы постараемся рассказать каждую историю наиболее полно и в самых разных срезах", - сказала Бондаренко.

В программе предложены варианты экскурсий на разные возрасты и компании. Например, Северный речной вокзал можно исследовать в двух форматах: познавательного экскурса в биографию канала имени Москвы, Химкинского водохранилища и его главной достопримечательности, порта пяти морей, или экскурсии с углубленным знанием архитектуры и мыслей и идей, которые занимали советскую творческую элиту.

"Специально ко дню рождения Северного речного вокзала в ближайшие дни запустится также бесплатная детская аудиоэкскурсия на необычном мини-прототипе электробуса. Она будет проходить вокруг территории вокзала и рассказывать юным посетителям об истории развития электротранспорта в России", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что у москвичей и гостей столицы будет возможность побывать и в будущем здании музея транспорта Москвы. В рамках сотрудничества с образовательным проектом "Москва глазами инженера" музей запустит временную экскурсию по гаражу Мельникова на Новорязанской улице. Именно здесь, неподалеку от площади трех вокзалов, в 2023 году появится постоянная экспозиция музея. Экскурсии будут длиться до начала реставрационных работ в гараже. Узнать больше об экскурсиях и купить билеты можно на официальном сайте музея.