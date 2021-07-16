Красногорский филиал музея Победы запустил онлайн-конкурс "Московские рубежи"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Красногорский филиал Музея Победы запустил конкурс видеороликов, посвященных 80-летию Битвы за Москву. Итоги конкурса подведут в начале декабря 2021 года, сообщила в пятницу пресс-служба музея.

"Организаторы конкурса предложили участникам снять 2-3-минутные видеосюжеты на фоне улицы, здания, парка, памятника или других значимых мест Московской битвы. Дополнить видеоряд нужно рассказом об истории данного места, о его значении в истории битвы. К участию приглашаются все желающие старше семи лет. Ролики можно присылать до 21 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Жюри будет оценивать работы на соответствие теме, креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления), информативность, качество видеосъемки.

"В тревожные суровые месяцы сорок первого года слишком многое связывалось в людских сердцах с Москвой. Насмерть стояли города: Дмитров, Тула, Тверь, Можайск, чтоб задержать, не пропустить врага. До наших дней остались свидетельства этих событий: блиндажи в лесах, окопы, воронки от снарядов", - приводятся слова заведующей музея Маргариты Иващенко.

Красногорский филиал Музея Победы был создан как Мемориальный музей немецких антифашистов (ММНА) по инициативе ЦК КПСС и Социалистической единой партии Германии. Экспозиция музея развернута в двухэтажном здании бывшей Центральной антифашистской школы, которая работала в Красногорске с весны 1943 года до 1949 года и подготовила более 6 000 пропагандистов (из них 5 000 - немцы). В настоящее время филиал - единственный в РФ и за рубежом музей военно-исторической направленности, освещающий темы военного плена и истории антифашистского движения среди иностранных военнопленных в годы Великой Отечественной войны. В 2004 году ММНА в статусе филиала вошел в структуру Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.