Более 200 подростков пройдут летнюю стажировку в "Московском долголетии"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Свыше 200 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет пройдут стажировку в отделах социальных коммуникаций, занимающихся реализацией проекта "Московское долголетие", сообщили в пятницу в пресс-службе программы "Московское долголетие".

"За время практики стажеры пройдут полный цикл управления "Московским долголетием" на территории района. Каждую неделю практиканты будут прикрепляться к новому наставнику, таким образом они познакомятся со всеми направлениями работы проекта. Программа стажировки включает работу с четырьмя сотрудниками-наставниками отдела социальных коммуникаций и активного долголетия - это специалисты по первичному приему, мониторингу, специалист по информационным системам и начальник отдела. В задачи молодых людей будет входить: помощь в проведении онлайн-занятий проекта, проверке поступающих заявок и отчетных документов", - говорится в сообщении.

Второй год подряд проект "Московское долголетие" принимает на стажировку молодых людей. За время практики ребята получают первый опыт работы, полезные навыки, учатся взаимодействовать внутри рабочего коллектива и принимать самостоятельные решения, знакомятся с рабочими процессами отделов, а также смогут развить навыки коммуникации с людьми старшего поколения.

"Каждую неделю стажеры прикрепляются к новому наставнику - эту методику мы придумали еще в прошлом году, так молодые люди смогут лучше понять процесс работы проекта и познакомиться с функционалом разных сотрудников. Но главная цель стажировки - познакомить молодых людей с социально значимыми проектами города и обратить внимание молодого поколения на интересы, образ жизни и потребности людей "серебряного" возраста. Надеемся, что после стажировки кто-то из ребят решит посвятить себя социальной работе и помощи людям", - приводятся слова замруководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимира Филиппова.

Возможность пройти стажировки в Москве организовал специализированный центр "Моя карьера" для воспитанников семейных центров города. Всего более 1 000 москвичей пройдут стажировки в 435 государственных и некоммерческих организациях Москвы, среди которых многофункциональные центры по работе с населением, районные управы, молодежные центры досуга и спорта, библиотеки, инженерные службы, издательства.