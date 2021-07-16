Московские службы переведены в режим повышенной готовности из-за предстоящего ливня

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых гроз и ливней в городе. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"По прогнозам синоптиков, сегодня и до вторника в столице при сохранении жаркой погоды ожидаются локальные ливни, грозы, местами град, порывы ветра до 20 м/с. В понедельник в отдельных районах города может выпасть до половины месячной нормы осадков июля", - сказал Бирюков.

Он отметил, что городские службы Москвы приводят в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных последствий непогоды. Более того, для координации работы создан оперативный штаб.

"На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания", - добавил Бирюков.

Заммэра призвал москвичей при ухудшении погодных условий не выходить на улицу без особой необходимости, а на улице быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям необходимо быть аккуратнее, строго соблюдать правила дорожного движения, в том числе скоростной режим и дистанцию.

"В настоящее время проводится информирование граждан об ухудшении погодных условий. Информация направляется в смс-сообщениях, транслируется на городских видеоэкранах. Представители пожарно-спасательного гарнизона патрулируют зоны отдыха и парки, предупреждают горожан о возможности грозы и ливня, напоминают правила безопасности", - отметил Бирюков.