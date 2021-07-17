Около 300 бригад "Мосводостока" дежурят в Москве в непогоду

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Порядка 300 бригад ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах Москвы в непогоду, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"На западе, северо-западе и севере столицы дождь уже идет. 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города", - говорится в сообщении.

Ранее в столичном главке МЧС РФ сообщили, что гроза и сильный ветер ожидаются в Москве. По прогнозам синоптиков Росгидромета, до конца суток 17 июля местами по Москве ожидаются гроза, ливневый дождь, при грозе - шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с.