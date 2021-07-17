Власти Москвы рекомендуют ресторанам закрыть летние веранды из-за шквалистого ветра

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Гроза и шквалистый ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве в субботу. В связи с этим ресторанам и кафе рекомендуется закрыть летние веранды, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению синоптиков Росгидромета, что 17 июля местами по Москве ожидаются гроза, ливневый дождь, при грозе - шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сообщили в пресс-службе.

Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.