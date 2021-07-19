В Москве за полгода выявили более 300 переделанных автомобилей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД выявили в Москве за первое полугодие 2021 года более 300 автомобилей с конструктивными изменениями. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ведомства.

"За шесть месяцев 2021 года регистрационными подразделениями Москвы вынесено 338 отказов в проведении регистрационных действий в связи с выявлением несоответствия конструкции транспортного средства сведениям, указанным в документах", - сказали в ведомстве.

В ГИБДД пояснили, что под этим они подразумевают внесенные в конструкцию автомобиля изменения после его выпуска, влияющие на безопасность дорожного движения. За это предусмотрен штраф или лишение водительских прав. Однако переделки в автомобиле можно узаконить в ГАИ, если делать их в соответствии с техническим регламентом.