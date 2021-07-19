В Москве открылись после комплексной реконструкции еще четыре поликлиники

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Еще четыре московские поликлиники вышли из капитального ремонта и принимают первых пациентов. Каждая поликлиника реконструирована по новому московскому стандарту, всего в столице выполнена реконструкция 19 зданий амбулаторного звена, сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Уже десятки поликлиник вступили в работу после реконструкции. Сегодня - четыре поликлиники одновременно. <...> Поздравляю с новосельем, удачи в работе! Чтобы вам комфортно работалось, чтобы ваши пациенты были довольны поликлиниками новыми, самое главное - отношения врачей и медперсонала, это тоже немаловажно. Надеюсь, в новых условиях будет проще и удобнее работать; более комфортно будет для всех", - обратился мэр к медикам в ходе осмотра после комплексной реконструкции здания консультативно-диагностического центра № 6, филиала № 5 на ул. Маршала Федоренко в районе Западное Дегунино.

Он уточнил, что в условиях сложившейся в ряде районов застройки возводить новые здания не предоставляется возможным, поэтому было принято решение о реконструкции существующих поликлиник. "Старались, начиная от благоустройства, внешнего и внутреннего содержания, до нового оборудования сделать новые поликлиники. Из старого и убогого здания сделать было очень непросто. Такая тщательная, кропотливая работа. Труднее, наверное, чем заново построить. <...> Были сомнения, справимся или нет, потому что очень тяжелая работа", - сообщил Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в понедельник после завершения реконструкции были открыты филиал № 3 ГП № 12 на улице Бочкова в Останкинском районе, филиал № 1 ГП № 52 на Ряжской улице в Бирюлеве Восточном и филиал № 2 ГП № 195 на Молодогвардейской улице в Кунцеве.

В 2019 году правительство Москвы разработало "Новый московский стандарт поликлиник". Фактически в течение ближайших лет будет капитально отремонтирована треть поликлинического фонда города. В ходе работ в поликлиниках будут полностью обновлены инженерные системы, сформировано комфортное пространство для пациентов и врачей, созданы необходимые условия для размещения медицинского оборудования, в т. ч. "тяжелой техники".

Для внедрения "Нового стандарта" до 2024 года правительство Москвы реализует программу закупки нового оборудования и обучения персонала; проведет реорганизацию пространства в зданиях поликлиник, которые не требуют ремонта; построит 30 новых зданий поликлиник в районах, где их объективно не хватает; проведет реконструкцию 137 зданий поликлиник. На данный момент ведутся работы по реконструкции еще 56 зданий городских поликлиник общей площадью порядка 250 тыс. кв. м, которые планируется завершить в конце 2021 года - начале 2022 года.