Вильфанд сообщил, что дожди в Москве начнутся после 16:00

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Дожди в Москве начнутся после 16:00-17:00 в понедельник, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, осадки не будут сильными, хотя и будут сопровождаться грозами и усилением ветра.

"Изменения циркуляционного режима происходит медленно, мягко, по-джентельменски, как говорят в Англии. И это приводит к тому, что опасных явлений не предвидится. Во второй половине дня ожидаются лишь кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-17 м/с. Сильных осадков и не прогнозируется сегодня", - отметил Вильфанд.