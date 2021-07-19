Глава комитета Госдумы призвал Собянина смягчить режим приема граждан в МФЦ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением смягчить режим приема граждан в многофункциональных центрах (МФЦ). Текст письма депутат разместил в понедельник в своем Telegram-канале.

В письме Нилов указывает на то, что решение об отмене обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов было позитивно воспринято как гражданами, так и отраслью. "Вместе с тем в Москве остаются ограничения на посещения гражданами ряда структур, деятельность которых имеет важное значение для повседневной жизни горожан. В частности, отделения ГБУ города Москвы "Многофункциональные центры предоставления государственных услуг" (МФЦ) по-прежнему работают по временному режиму, который предусматривает личное посещение центров госуслуг исключительно по предварительной записи", - говорится в обращении.

Нилов отмечает, что это крайне неудобно для граждан, так как они ограничены во времени посещения МФЦ. По его мнению, сохранение такого режима на фоне ослабления других ограничений представляется нелогичным. В связи с этим глава комитета просит Собянина "рассмотреть возможность ослабления режима ограничений по приему граждан в МФЦ" при условии соблюдения санитарных мер.