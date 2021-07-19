Более ста разработок в сфере соцзащиты граждан появились на карте инноваций Москвы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более ста разработок в области социальной защиты инвалидов и уязвимых категорий населения появились на столичной платформе "Карта инновационных решений". Любая технологическая компания может предложить в новом разделе свои разработки, сообщает пресс-служба Агентства инноваций Москвы.

"В новом разделе "Инновационные решения в сфере социальной защиты населения" представлено свыше ста российских разработок в социальной сфере. Большинство продуктов создано с использованием технологий искусственного интеллекта, больших данных, дополненной реальности и инклюзивного оборудования. Многие из разработок предназначены для людей предпенсионного возраста, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также социально уязвимых групп населения", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Так, среди разработок в категории "Устойчивые социальные связи" браслет-коммуникатор для слепоглухих людей, нейрочат для печати текста без помощи голоса и рук, а также система звукового зрения для незрячих людей. В направлении "Безопасность и независимость" размещены решения, предназначенные для реабилитации и помогающие людям быть более самостоятельными в быту. В их числе электроприставка для механической инвалидной коляски.

"Направление "Адаптивная среда" включает в себя инновации для создания доступной городской среды для людей с нарушениями слуха, зрения или опорно-двигательного аппарата. Среди них - бионические протезы верхних и нижних конечностей, аппараты для лечения и профилактики проблем позвоночника, нейростимулятор для восстановления двигательных и когнитивных функций и другие разработки", - уточняют в пресс-службе.

В разделе "Новые форматы проживания и заботы" представлены системы дистанционного мониторинга состояния здоровья. Кроме того, в разделе представлен туристический сервис для людей с инвалидностью, сервис для сурдоперевода и другие инновации. В разделе "Трудоустройство и самореализация" есть такие разработки, как компьютер с шрифтом Брайля и синтезатором речи.