Более 2 тыс. сотрудников центров госуслуг помогают москвичам в пунктах вакцинации

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Более 2 тыс. специалистов офисов "Мои документы", а также около 1 тыс. сотрудников столичного департамента труда и социальной защиты населения помогают жителям в пунктах вакцинации от коронавируса. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Сегодня более 2 тыс. специалистов офисов "Мои документы" сопровождают горожан в пунктах по всему городу (их можно узнать по фирменной форме), а около 1 тыс. их коллег из департамента труда и социальной защиты населения - в двух крупнейших пунктах, расположенных в Гостином Дворе и "Лужниках". Кроме того, здесь работают 28 специалистов Московской службы психологической помощи населению. Они помогают посетителям пунктов вакцинации и проводят экспресс-консультации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря помощи специалистов центров госуслуг и департамента соцзащиты у медицинских работников появляется время для общения с пациентами, им не нужно заниматься бумажной работой. "Это особенно значимо сейчас, когда поток вакцинирующихся значительно увеличился. А пришедшие на прививку москвичи в свою очередь получают практически персональное сопровождение, ответы на все вопросы и добродушное отношение", - добавляется в материале.

В Москве действует 119 центров вакцинации на базе городских поликлиник, в которых привиться можно по предварительной записи без выходных с 08:00 до 22:00. В порядке живой очереди сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва", открытых ежедневно с 08:00 до 22:00. Также без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других общественных местах.

Кроме этого, в столице проводится вакцинация и иностранных граждан. Для них заработал крупнейший центр вакцинации в "Лужниках". Также сделать прививку иностранцы могут в миграционном центре в Сахарове и в 25 поликлиниках.