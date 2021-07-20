Пассажиропоток на железнодорожном транспорте в Москве восстановился быстрее, чем в метро

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток на железнодорожном транспорте в столице восстановился после введенных из-за пандемии ограничений быстрее, чем на других видах транспорта. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"После пандемии чаще выбирают МЦК и МЦД для поездок по городу. Мы сравнили пассажиропоток - на железной дороге он восстановился быстрее, чем на других видах транспорта - каждый день мы перевозим на кольце и диаметрах больше 800 тыс. человек. Благодаря МЦД многие сократили время поездок из Подмосковья в Москву - мы видим, что владельцы личных авто тоже переходят на диаметры и больше не тратят время в пробках при въезде в город", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в июне и июле текущего года в среднем ежедневно пользуются Московским центральным кольцом 370 тыс. человек, а Московскими центральными диаметрами - 475 тыс. человек. Всего за первое полугодие 2021 года МЦК воспользовались 71,1 млн человек, что на 1,7% больше аналогичного периода 2019 года. При этом за шесть месяцев 2021 года поездами МЦД воспользовались 83,4 млн, что на 14% больше аналогичного периода до пандемии.

"МЦК и МЦД - первые из общественного транспорта Москвы, где поток не просто восстановился, но даже вырос после пандемии. И этот прирост ожидаем и оправдан. При запуске МЦК мы делали ставку на реорганизацию промышленных районов в инвестиционно привлекательные территории для застройки жилой и коммерческой недвижимостью. И это сработало: жители новостроек и сотрудники новых офисов выбирают МЦК. На МЦД мы все больше видим коротких поездок внутри Москвы, когда вместо метро или наземного транспорта пассажиры выбирают альтернативный маршрут по МЦД", - сказал заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 Пушкино - Домодедово.

В новость внесена правка (13:40 мск) - передается с исправлением в третьем абзаце в связи с уточнением информации пресс-службой, верно - Московским центральным кольцом и МЦК.