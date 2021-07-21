На Киевском направлении изменится расписание поездов и аэроэкспрессов 24 июля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Расписание поездов и аэроэкспрессов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 24 июля в связи с работами по реконструкции инфраструктуры на станции Лесной Городок будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЖД.

"На станции Лесной Городок Киевского направления МЖД продолжаются масштабные работы по реконструкции путевой и пассажиркой инфраструктуры. 24 июля с 01:35 мск до 21:35 мск железнодорожники проведут комплекс сложных работ по укладке пути около новой платформы. В связи с этим изменится расписание некоторых поездов и аэроэкспрессов Киевского направления: некоторые электрички будут отменены, у нескольких изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в среду в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), 24 июля с 01:35 до 21:35 будут закрыты первый и третий пути на станции Лесной городок и первый путь на участке Внуково - Толстопальцево. В это время часть пригородных поездов проследует по укороченным маршрутам от и до станций Внуково, Нара, Апрелевка, Солнечная и Киевского вокзала, некоторые электропоезда будут следовать в реверсивном режиме с увеличенными интервалами. Также у части поездов изменится время отправления, прибытия и режим остановок; ряд электропоездов выведут из расписания.

"Менее чем за сутки железнодорожникам предстоит демонтировать старую и уложить на другую ось новую рельсошпальную решетку, установить контактную сеть и провести подключение путевой инфраструктуры к системе управления поездов в автоматическом режиме. На период ремонта МЖД организует движение поездов на участке от Внуково до Толстопальцево по соседнему пути в реверсивном режиме - поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны", - добавили в пресс-службе МЖД.

Пассажиров просят заранее планировать поездку и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на официальном сайте ЦППК, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Подготовка к МЦД-4

Реконструкция станции Лесной Городок ведется в рамках комплексного развития Киевского направления Московской железной дороги, которое станет частью МЦД-4. Здесь уже построена одна из двух новых пассажирских платформ, которые будут оборудованы навесами на всю длину, современной навигацией и освещением.

"В ближайшее время начнется возведение временной деревянной платформы, на которую будет осуществляться посадка-высадка пассажиров на период строительства второй новой платформы. Доступ к новым платформам будет обеспечивать подземный переход длиной более 50 м. В настоящее время завершено строительство двух вестибюлей по обе стороны железной дороги, в сентябре железнодорожники приступят к тоннельным работам", - сообщили в пресс-службе МЖД.

Также на станции осуществляется строительство эстакады, которая заменит существующий одноуровневый переезд 27 км возле станции Лесной Городок.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска открыли в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 Пушкино - Домодедово.