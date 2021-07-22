Расписание поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится 26-28 июля

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Расписание поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2), Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги (МЖД) изменят 26-28 июля в связи с ремонтно-путевыми работами. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На МЦД-2, Курском и Рижском направлениях изменится расписание в ночное время 26-28 июля с 22:30 до 05:20 скорректирован график движения на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях в связи с плановым обслуживанием инфраструктуры. Эти работы необходимы для обеспечения безопасности и надежности поездок", - в пресс-службе.

Там уточнили, что в указанное время будет закрыт второй путь на перегоне Курский вокзал - Люблино. Часть пригородных поездов проследует с увеличенными интервалами. Некоторые электропоезда будут курсировать по укороченным маршрутам от/до станций Царицыно и Стрешнево, а также Рижского и Курского вокзалов. Несколько поездов выведут из расписания.

"Компания просит пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК". Приложение доступно в App Store и Google Play", - заключили в пресс-службе.