В Москве за первое полугодие провели более 1 млн анализов водопроводной воды

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Свыше 1 млн анализов водопроводной воды провели в первом полугодии 2021 года в Москве. Состояние воды проверяют по 184 показателям на всех этапах ее пути к потребителю, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Ежедневно столица потребляет 2,8 млн куб. м воды, в городе проложено более 13 тыс. км водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле: сегодня состояние водопроводной воды анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям на всех этапах ее пути к потребителю", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что контроль качества воды начинается с водохранилищ, где пробы отбираются на разной глубине, чтобы выявить различия в ее составе и получить полную картину о состоянии водоемов. Контролировать качество воды, помимо лабораторных исследований, помогают автоматические анализаторы, установленные на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети.

"Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, природная вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, позволяющую оперативно принимать решения по изменению технологических режимов очистки воды", - пояснил он.

По его словам, для оперативной проверки проб используются специально оборудованные передвижные экспресс-лаборатории, которые незаменимы при выполнении анализов непосредственно на месте проведения работ на водопроводных сетях. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки.

"При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров. Благодаря этому устраняются неприятные запахи и привкусы, происходит глубокое осветление воды, ее обеззараживание. <…> Специалисты круглосуточно держат на контроле физико-химические и микробиологические показатели, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов", - заключил Бирюков.