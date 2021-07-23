Три станции Сокольнической линии московского метро откроют на две недели раньше срока

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Станции Сокольнической линии Московского метрополитена "Юго Западная","Воробьевы горы" и "Университет", которые временно были закрыты, возобновят работу с 26 июля. Об этом в пятницу сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее департамент сообщал, что поезда Сокольнической линии Московского метрополитена с 17 июля перестали ходить от станции "Спортивная" до "Тропарево", движение на данном участке ограничено до 8 августа. Из-за этого в столичных районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино ограничено автомобильное движение, а маршруты автобусов изменены. Приостановка движения поездов на "красной" ветке метро обусловлена подготовкой к открытию в сентябре юго-западного участка Большой кольцевой линии.

"Уже в понедельник, 26 июля, мы частично откроем участок Сокольнической линии - станции "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет" откроются на две недели раньше. Но станция "Проспект Вернадского" по-прежнему закрыта - это нужно для строительства пересадки на БКЛ. Движения поездов между станциями "Юго-Западная" и "Университет" до 8 августа включительно не будет", - говорится в сообщении.

Во время открытия части станций метрополитен призывает пользоваться альтернативными маршрутами - до соседних линий метро. Станции "Университет" и "Юго-Западная" будут загружены, как и автобусы КМ. Они будут ездить между "Юго-Западной" и "Университетом".

"Мы понимаем, насколько метро важно для жителей, поэтому стараемся как можно скорее открывать движение на закрытых участках. Строители заканчивают ту часть работ по перекладке кабеля, которая позволит открыть для пассажиров соседние с "Проспектом Вернадского" станции. А скоро появится и "Проспект Вернадского" Большого кольца, которая сократит путь в соседние районы в среднем на полчаса", - сказал заммэра Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.