Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится с 26 по 30 июля

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится в июле в связи с работами по обслуживанию путевой инфраструктуры. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Московской железной дороги.

"Расписание некоторых поездов Казанского направления МЖД изменится с 26 июля в связи с работами по обслуживанию путевой инфраструктуры на участке Подлипки-Луховицы. Технологические окна назначены с 6:40 до 10:40 с 26 по 30 июля. За это время железнодорожники проведут работы по обслуживанию путевой инфраструктуры, направленные на обеспечение безопасности движения", - говорится в сообщении.

В указанные дни и часы движение поездов будет осуществляться по соседним путям. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов Казанского направления МЖД. Изменится время отправления и прибытия ряда электричек, а также количество остановок на маршруте, некоторые поезда выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.