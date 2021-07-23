В два столичных СИЗО привезли иконы со святых мест, в том числе с Афона

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Иконы со святых мест, в том числе с греческой горы Афон, привезли в два московских следственных изолятора. Об этом ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина.

"В следственных изоляторах Москвы появятся иконы со святых мест, среди которых образ Пресвятой Богородицы Всецарицы Афонской и образ Пресвятой Богородицы Скоропослушницы Афонской. Переданные иконы любезно предоставлены московской ОНК Епископом Антонием - представителем Патриарха Сербского при патриархе Московском и всея Руси", - сказала она.

По ее словам, право на свободу вероисповедания является одним из самых главных в местах принудительного содержания. Люди, содержащиеся под стражей, часто испытывают необходимость обратиться к вере, поэтому в ОНК считают очень важным обеспечить им эту возможность. "Иногда религия остается для людей единственным способом сохранять психологическое спокойствие в сложных жизненных ситуациях", - сказала наблюдатель.

Дружинина отметила, что на территории СИЗО-1 УФСИН России по Москве "Матросская Тишина" уже с октября этого года откроется новый храм. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Дамира Енаева, храм будет освещать патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также новый храм в ближайшее время планируется построить на территории СИЗО-4 УФСИН России по Москве.