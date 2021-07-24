В центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском вылупились птенцы дрофы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Птенцы большой дрофы появились на свет в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском, появились на свет птенцы большой дрофы. Это одна из самых тяжелых и крупных птиц, способных летать, - ее вес может достигать 20 кг. Вид занесен в Международную Красную книгу и относится к категории "уязвимый". Общая популяция дроф насчитывает порядка 50 тыс. особей, однако численность этих уникальных пернатых неуклонно снижается, в некоторых странах они и вовсе исчезли", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, которые приводятся в сообщении, для того чтобы спасти дроф от вымирания, созданы международные программы по сохранению этого вида. Разные зоопарки и питомники мира трудятся над пополнением резервной популяции, а подросших птенцов обучают навыкам самостоятельной жизни и возвращают в дикую природу. "Однако получить потомство от дроф непросто. Они очень скрытны и беспокойны. Первые дрофы приехали в наш центр еще в 2005 году. Потребовалось 16 лет, чтобы птицы адаптировались, приняли созданные для них условия и смогли дать потомство", - сказала Акулова.

Когда самки отложили яйца, специалисты центра забрали их и поместили в специальные инкубаторы. Эта мера была необходима, чтобы увеличить шансы птенцов на выживание, - матери могли по неопытности повредить кладки. Семейство пополнилось четырьмя птенцами. Они появились на свет с разницей в несколько дней.

Уточняется, что при выращивании птенцов нужно уделять особое внимание набору веса и правильному росту. Орнитологи тщательно наблюдают за тем, как двигаются малыши, а также составляют им сбалансированный рацион питания. В меню маленьких дроф входят люцерна, саранча, морковь, перепелиные яйца, специальный комбикорм и витаминные добавки. Взрослым птицам дают также проращенную пшеницу, фрукты и мышей. "Специалисты поместили птенцов в два вольера: в одном живут старшие, в другом - младшие. Дело в том, что сейчас они в разных весовых категориях. Крупные птенцы по неосторожности могут навредить более мелким. Дрофы воссоединяются на совместных кормлениях под присмотром орнитологов, в эти минуты они учатся взаимодействовать друг с другом. К концу осени птенцы окрепнут, полностью оперятся и уже ничем не будут отличаться от своих взрослых сородичей", - говорится в сообщении.