Суд арестовал двух подростков за изнасилование девочки в Москве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Нагатинский суд Москвы в субботу арестовал двух подростков по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Нагатинский районный суд Москвы рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 131 Уголовного кодекса РФ ("Изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей"). В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 22 сентября 2021 года", - сказали в пресс-службе. Там не сообщили о мере пресечения, избранной третьему фигуранту дела.

Ранее сообщалось о задержании трех подростков, которые изнасиловали 13-летнюю девочку в Москве. Происшествие случилось еще в конце прошлого года, но девочка рассказала о нем только сейчас.

Следствие считает, что в декабре 2020 года трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет в квартире на юго-западе города подмешали в напиток своей 13-летней знакомой неизвестное вещество, после которого она потеряла сознание. Воспользовавшись этим, злоумышленники ее изнасиловали. Свои действия подростки сняли на видео и пригрозили пострадавшей, что распространят ролик в сети, если она пойдет в полицию. В дальнейшем молодые люди показали видео своим сверстникам.

После огласки истории всех троих оперативно задержали, все они признали вину, им предъявлено обвинение.