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Переменная облачность, без осадков и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве 26 июля

Скорость ветра составит 2-7 м/с

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидаются в понедельник в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице температура воздуха составит от 25 до 27 градусов тепла, в ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до плюс 12 градусов.

В Подмосковье днем ожидается от 23 до 28 градусов тепла. Ночью температура воздуха может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 754 мм ртутного столба.

В Московской области объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение о пожарной опасности в Подмосковье будет действовать до 13:00 мск 27 июля.

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