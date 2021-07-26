Почти 700 машино-мест со скидкой купили у города москвичи за первое полугодие 2021 года

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Москвичи купили у города почти 700 машино-мест в разных районах столицы за первое полугодие 2021 года. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"По итогам первых шести месяцев этого года москвичи приобрели по преимущественному праву 671 машино-место. Для сравнения: за весь 2020 год было продано 852 таких объекта. До конца 2021 года город предложит жителям столицы еще более 1,8 тыс. машино-мест по преимущественному праву почти во всех округах Москвы", - приводят в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Собственники квартир и социальные наниматели жилья могут купить машино-места в преимущественном порядке без проведения торгов, это касается парковочных мест в своем доме или отдельно стоящем паркинге в границах домовладения. Стоимость объектов устанавливается в размере 60 процентов от рыночной. Машино-места, которые не купят по преимущественному праву, в дальнейшем выставят на торги с начальной рыночной ставкой, их сможет приобрести любой желающий.

"Больше всего машино-мест по преимущественному праву приобрели жители юго-востока, запада и севера столицы - 275, 138 и 97 соответственно. Среди них около 10 процентов объектов - семейные машино-места, где можно последовательно парковать два авто, а также механизированные, которые позволяют ставить машины одну над другой при помощи подъемного механизма. Кроме того, машино-места приобрели жители ЮАО, ЦАО, ЮЗАО, ВАО и СВАО", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы приобрести машино-место по преимущественному праву, нужно зарегистрироваться на электронной площадке, указанной в лотовой документации, пройти бесплатную аккредитацию (электронная цифровая подпись не требуется) и подать заявку. К ней необходимо приложить копию паспорта, документа, подтверждающего право пользования жилым помещением на условиях социального найма, или выписку из Единого государственного реестра налогоплательщика (ЕГРН) для собственников жилых помещений в многоквартирном доме. Если на одно машино-место есть несколько претендентов, право выкупа передается тому, кто подал заявку раньше всех.