Пять эстакад появятся на участке Юго-Восточной хорды в Москве

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Развязка с Волгоградским проспектом, состоящая из пяти эстакад, появится на участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Грайвороновской до Шоссейной улицы в Москве. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"В настоящее время продолжаются работы на всем протяжении участка Юго-Восточной хорды от Грайвороновской до Шоссейной улицы. В рамках реконструкции развязки в месте пересечения ЮВХ с Волгоградским проспектом в активном строительстве находятся пять эстакад. Ввиду плотной городской застройки на всем протяжении почти полуторакилометрового участка ЮВХ маршрут хорды пройдет по эстакаде основного хода", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.

По его словам, в рамках строительства этой эстакады уже возведены 37 опор из 44 запланированных, и смонтировано 516 тонн металлоконструкций пролетных строений.

"На эстакаде левоповоротного съезда с ЮВХ на Волгоградский проспект в сторону области протяженностью 552 метра готово семь опор из 16 и смонтировано 535 тонн металлоконструкций, включая десять сборных железобетонных балок пролетных строений", - добавил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада - ключевой мегапроект развития дорожно-транспортной сети столицы. Хорды свяжут разрозненные части города по периферии и будут иметь выходы на МКАД, что поможет разгрузить как центр города, так и отдаленные от него районы.