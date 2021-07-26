Более 1,6 тыс. административных правонарушений выявили в Москве скрытыми патрулями

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции в ходе скрытого патрулирования с середины июня выявили и пресекли на дорогах Москвы почти 1 650 административных правонарушений. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в управлении московского ГИБДД.

"В ходе скрытого патрулирования сотрудниками Госавтоинспекции было проверено более 4 000 транспортных средств и пресечено 1 646 административных правонарушений", - сказали в управлении.

В ГИБДД добавили, что из них 44 - это управление автомобилем в состоянии опьянения, 31 случай движения по встречной полосе, 725 нарушений уровня тонировки автомобиля, 257 случаев управления транспортным средством с нестандартными государственными регистрационными знаками или установленными с нарушением требований ГОСТа, 155 - проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и другие, а также 18 фактов нарушения правил применения ремней безопасности.