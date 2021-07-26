В 120 пунктах вакцинации начнут выдавать наборы "С заботой о здоровье"

МОСКВА, 26 июля./ТАСС/. Подарочный набор "С заботой о здоровье" смогут получать пенсионеры старше 65 лет после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции с 28 июля в 119 центрах. А с понедельника такие коробки будут выдавать и в Гостином Дворе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, по решению мэра Москвы в июне началась акция для жителей столицы старше 65 лет - после введения второго компонента вакцины от коронавируса они могут получить от города в подарок коробку "С заботой о здоровье". По словам Раковой, каждая коробка собрана с вниманием и заботой к горожанам старшего поколения. Ранее забрать набор можно было только в центрах соцобслуживания по месту жительства, а теперь число пунктов расширено в два раза - сделать это можно в одном из крупнейших в Европе центров вакцинации - в Гостином Дворе - с 26 июля , а с 28 июля - еще в 119 центрах на базе поликлиник. Таким образом, по словам Раковой, это - благодарность горожанам старшего поколения за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.

Москвичам старше 65 лет, которые вакцинировались с 23 июня по 1 октября, в пунктах вакцинации вручают специальный сертификат, который дает право на получение коробки "С заботой о здоровье". В ее состав входит набор необходимых вещей для поддержания здорового образа жизни: таблетница, приборы для измерения артериального давления и пульса, витамины, медицинские маски и набор косметики по уходу за кожей. Забрать коробку можно в течение месяца с даты введения второго компонента препарата. Для его получения нужно иметь при себе паспорт, сертификат о вакцинации с отметками о введении вакцины в период с 23 июня по 1 октября, выданный в Москве полис ОМС и сертификат на подарочный набор.

Уточнить адреса пунктов выдачи подарка можно по телефону: +7 (495) 870-44-44.