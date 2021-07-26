Собянин открыл поликлинику в Кузьминках после комплексной реконструкции

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл поликлинику после комплексной реконструкции. Также он осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку и ход строительства корпуса школы в Кузьминках.

"Поликлиника юбилейная, двадцатая, по программе реконструкции. Двадцать запустили, и еще пятьдесят с лишним находятся в активной стадии ремонта. Дальше будем смотреть, какие еще здания требуют ремонта", - сказал мэр в ходе открытия городской поликлиники №9, добавив, что в ней установлено новое оборудование и мебель, созданы все условия для комфортной работы врачей и приема пациентов.

После этого мэр осмотрел ход строительства новостройки, которая будет заселяться по программе реновации. По словам застройщика, строительство объекта уже закончено, сейчас идет сдача инженерных систем и устранение замечаний. Заселение планируется к сентябрю. Незначительные замечания есть, но они будут устранены к сроку сдачи дома.

"Район огромный, 60 тыс. жителей должно переселяться. Практически весь район, большая его часть. Программа очень напряженная, по сути новый район нужно построить", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что в планах переселить две трети Кузьминок за 10 лет.

Собянин также осмотрел ход строительства корпуса начальных классов школы № 825. "Жители Кузьминок ждут эту школу, учащиеся ждут. 1 сентября уже не за горами", - подчеркнул мэр. Директор образовательного учреждения сообщил, что школа готова почти на 100%, устраняются неточности. По словам руководителя департамента образования и науки Александра Молоткова, к 1 сентября школа будет готова принять учеников. Мэр попросил руководителя департамента взять ситуацию на контроль.

Об объектах

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, комплексная реконструкция поликлиники была начата в июле 2020 году и завершена через год в июле 2021 году. На время проведения работ пациенты были временно переведены в ближайший филиал №2 ГП №9. В ходе работ здание поликлиники было практически полностью перестроено. Обустроен новый фасад, заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, дверные и оконные блоки, выполнена отделка помещений.

По окончании реконструкции в поликлинике установлено порядка 2 тыс. единиц современного медицинского оборудования, мебели и расходных материалов, закуплены по контрактам жизненного цикла один рентгенографический комплекс, один маммограф, один флюорограф (U-дуга), четыре аппарата УЗИ. Полностью обновлены кабинеты офтальмолога и ЛОР-врача. Мощность учреждения была сохранена и составляет 491 посещение в смену. В здании поликлиники на Есенинском бульваре работает 71 человек, в том числе 31 врач, 27 медицинских сестер и 13 сотрудников прочего персонала.

18-этажный монолитный жилой дом с подземным паркингом на улице Юных Ленинцев, был построен по индивидуальному проекту. В новостройке имеется 182 квартиры, общая площадь которых составляет 10,1 тыс. кв. м. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта реновации.

В здании создана безбарьерная среда для комфортного доступа маломобильных граждан. В подземный паркинг на 71 машино-место можно спуститься на лифтах непосредственно со своего этажа. Жители дома вправе приобрести машино-места со скидкой 40%. Нераспроданные машино-места будут предложены другим жителям района.

Завершается строительство учебного корпуса, который войдет в состав школы № 825 и строится рядом с основным ее зданием, оно будет рассчитано на 350 учеников начальной школы. В новом корпусе создадут комфортные условия для обучения ребят с ограниченными возможностями здоровья. Все классы и помещения полностью приспособят для маломобильных детей. Для детей с ослабленным зрением навигационные указатели продублируют шрифтом Брайля. В настоящее время завершаются отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем и благоустройство прилегающей территории. Ведутся пусконаладочные работы.