Привитым от ковида пенсионерам раздали более 10 тыс. наборов "С заботой о здоровье"

МОСКВА, 26 июля./ТАСС/. Более 10 тыс. наборов "С заботой о здоровье" раздали москвичам старше 65 лет, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал в понедельник журналистам заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

"На сегодняшний день роздано уже более 10 тыс. таких коробок. Их подготовили в достаточном количестве. Любой, кто имеет право на эту коробку, обязательно ее получит", - сказал Филиппов.

Он добавил, что с 26 июля наборы "С заботой о здоровье" стали выдавать в Гостином Дворе.

"И со среды еще в 119 стационарных московских поликлиниках будут выдавать подарочные коробки. Расширяется география мест выдачи коробок для москвичей старше 65 лет, которые полностью завершили вакцинацию и сделали второй компонент вакцины", - рассказал Филиппов.

Он пояснил, что акция продлится до 1 октября. Уточнить адреса пунктов выдачи подарка можно по телефону: +7 (495) 870-44-44.