Еще три прогулочных маршрута по Москве появились на туристическом сервисе Russpass

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Новые три прогулочных маршрута по столице появились на цифровом московском туристическом сервисе Russpass, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"Цифровой туристический сервис Russpass составил три новых прогулочных маршрута по Москве. Горожанам предлагают посетить парки, пройтись по набережным, полюбоваться павильонами ВДНХ и увидеть город с высоты птичьего полета. Каждый из маршрутов рассчитан на несколько часов и включает в себя пять-шесть остановок", - говорится в сообщении.

Так, маршрут "Набережными Москвы-реки" проложен по недавно благоустроенной Шелепихинской набережной, Краснопресненской и набережной Тараса Шевченко. Также на этом маршруте можно будет посмотреть голландские пруды в парке "Красная Пресня", подняться на одну из смотровых площадок комплекса "Москва-Сити" и при желании прокатиться на речном теплоходе по Москве-реке.

Маршрут "В эпицентре городской жизни" включает в себя посещение Воронцовского парка, Нескучного сада и Парка Горького. Также во время прогулки пользователи смогут заглянуть в Дарвиновский музей и рассмотреть памятник первому космонавту Юрию Гагарину. А маршрут "Выходной на улице Вильгельма Пика" собрал достопримечательности, которые находятся в окрестностях этой улицы.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе комитета по туризму, прогулочные маршруты по районам Москвы разработаны совместно с группой компаний ФСК. В пилотный проект вошли локации застройки новых проектов компании сегмента "бизнес".

Russpass - цифровой туристический сервис. Здесь можно купить билеты на самолеты, поезда, экскурсии, в музеи и театры, забронировать номер в отеле или столик в ресторане, узнать об интересных местах и полезных услугах. Путешественникам доступно более 2,7 тыс. предложений, включая туры и авторские маршруты. Соглашения о сотрудничестве с Russpass подписали все регионы России, которые уже представили свои туристические программы. За год работы сервиса (с июля 2020 года) к его услугам обратились более 1,3 млн пользователей.