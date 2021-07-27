Более 70 эскалаторов отремонтировали в метро Москвы с начала 2021 года

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Специалисты отремонтировали свыше 70 эскалаторов в Московском метрополитене с начала нынешнего года, в том числе работы прошли на станциях "Чистые пруды", "Площадь Революции" и "Комсомольская". Об этом во вторник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Требования к содержанию инфраструктуры московского метро, в частности эскалаторов, одни из самых строгих в мире. Только так можно гарантировать безопасность и комфорт пассажиров. Всего в метро свыше тысячи эскалаторов, и каждый периодически нуждается в своевременном техническом обслуживании. Ежегодно мы обновляем не меньше сотни машин", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Отмечается, что с января по июнь в метро капитально отремонтировали 16 эскалаторов. Работы прошли на станциях "Комсомольская", "Китай-город", "Планерная", "Тушинская", "Площадь Революции", "Проспект Мира", "Сходненская", "Павелецкая" и "Трубная". Также текущий ремонт провели на 57 эскалаторах 39 станций. До конца года специалисты проведут ремонт еще порядка 80 эскалаторов.

"Капитальный ремонт проводится раз в 10-12 лет, текущий - раз в пять-семь лет. Это гарантирует надежность, стабильное функционирование и безопасность оборудования. Работы организованы так, чтобы не мешать пассажирам: во время ремонта они могут пользоваться соседними эскалаторами или смежными станциями", - уточняется в материале.