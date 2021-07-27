Расписание электричек Большого кольца МЖД изменится 28-29 июля и 4-5 августа

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Большого кольца Московской железной дороги (МЖД) изменится в связи путевыми работами на участке Костино - Иванцево 28-29 июля и 4-5 августа. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"В конце июля и начале августа железнодорожники продолжат работы по модернизации инфраструктуры на однопутном участке Костино - Иванцево, направленные на увеличение пропускной способности северной части Большого кольца МЖД. Так, с 10:30 28 июля до 10:30 29 июля, а также с 4 на 5 августа в эти же часы пройдут работы по переключению первого главного пути на новую ось", - сообщили в пресс-службе.

Работы включают укладку новой рельсошпальной решетки на новое земляное полотно, а затем бесстыкового пути на участке 1,8 км. В связи с предстоящими путевыми работами из расписания временно выведены несколько пригородных поездов, курсирующих между станциями Александров и Поварово-3, Александров и Дмитров, Александров и Поварово-3, Икша и Поварово-3.