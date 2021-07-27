Благоустройство района Красная Пресня в Москве завершат к осени

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник осмотрел ход работ по комплексному благоустройству территории от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК) и парка Декабрьского восстания. Работы в рамках программы создания комфортной город ской среды развернуты во всех районах столицы, сообщил он.

"Такие проекты [как благоустройство района Красная Пресня] обычно делают года два, а мы проводим за 1,5-2 месяца, все для комфорта жителей. Учитываем в новом стандарте [работ] освещение, безопасность, дорожки, спортивные и детские игровые площадки, совершенно другие тренажеры и игровые комплексы. Такие исторические парки нужно приводить в порядок, это история, памятники", - сказал Собянин при общении с жителями района Красная Пресня.

Он отметил, что в предыдущие годы уже были проведены работы по благоустройству ряда знаковых мест Пресненского района - Краснопресненской набережной и площадей у станций метро "Улица 1905 года", "Баррикадная" и "Краснопресненская". Теперь очередь дошла до главной улицы района - Красной Пресни и ее продолжения, Звенигородского шоссе. Также будет приведен в порядок расположенный по соседству парк Декабрьского восстания.

"В прошлом году мы приостановили все работы из-за пандемии, многие люди дома находились, и им было бы некомфортно при проведении работ, да и вообще ситуация была достаточно сложной. В этом году мы возобновили их, несмотря на все сложности во всех районах активно идут работы: благоустраиваем парки, набережные, улицы. Когда заходишь в любой район, то видишь, что работы много: дворы надо многие заново делать, которые делали 8 лет тому назад, уже устарели - другие стандарты; парки заново приходится переделывать, обновлять набережные. Много работы, но глаза боятся - руки делают, двигаемся. Спасибо за терпение", - сказал мэр москвичам.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, общая площадь благоустройства Красной Пресни и парка Декабрьского восстания составляет 25,85 га. На данный момент выполнено порядка 60% работ. На объектах трудятся свыше 420 человек, задействовано 100 единиц техники. Завершить работы планируется до конца августа 2021 года.

Благоустройство в комплексе

"На Красную Пресню вернутся деревья, кустарники и газоны, которые исчезли с нее много десятилетий назад. Вдоль нечетной (южной) стороны улицы будет создан удобный прогулочный маршрут с площадками для отдыха, отделенный от проезжей части большой зеленой аллеей, на которой высадят липы, рябины и клены. На углу Красной Пресни и Трехгорного Вала появится уютная видовая зона с местами отдыха, которая станет новой точкой притяжения для жителей района и работающих поблизости людей", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, на головном участке Звенигородского шоссе от Красной Пресни до ТТК обустроят удобные тротуары и высадят деревья и кустарники. Освещать шоссе будут современные фонари с мягким светом и энергосберегающими лампами. Воздушные линии уберут под землю, чтобы освободить небо от сплетения проводов.

В парке Декабрьского восстания, который был создан порядка 100 лет назад между улицей 1905 года и Трехгорным Валом, установят удобные скамейки и отремонтируют парковую ограду. Дополнительно высадят деревья, кустарники и цветники с многолетними растениями, установят современные игровые площадки для детей всех возрастов, также появятся новые зоны для занятий спортом. Для прогулок домашних питомцев будут открыты две собачьи площадки - отдельно для крупных и мелких пород.

"Для удобства маломобильных граждан, мам с детскими колясками и велосипедистов на входе со стороны Рочдельской улицы оборудуют пандус. Приведут в порядок и неприметное здание с большой историей, которое находилось в аварийном состоянии. Речь идет о кордегардии Пресненской заставы - это единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до нашего времени. В старинном здании, где когда-то размещался караул, отремонтируют стены, кровлю и цоколь", - заключили в мэрии.