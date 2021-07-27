Общая сумма грантов на проекты мостов через Москву-реку составит до 150 млн рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Победителей конкурса на разработку проектов автомобильных и пешеходных мостов через Москву-реку объявят в августе, общая сумма грантов составит до 150 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Победителям открытого конкурса на разработку проектов автомобильных и пешеходных мостов через Москву-реку выделят гранты из городского бюджета на общую сумму до 150 млн рублей. Постановление по данному вопросу подписал мэра Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прием заявок на участие в конкурсе начался 30 июня и продлится до 30 июля. Рассмотрение и оценку конкурсных заявок планируется провести 3 августа.

Победители конкурса разработают архитектурно-градостроительные концепции для строительства трех автомобильных и четырех пешеходных мостов через Москву-реку.

В материале уточняется, что авторы архитектурных проектов за счет грантов смогут компенсировать оплату труда работников и специалистов, а также услуг сторонних организаций в рамках реализации проекта и арендную плату за пользование помещениями и оборудованием.