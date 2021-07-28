Более 60 земельных участков реализовали на городских торгах в Москве за полгода

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Свыше 60 земельных участков общей площадью 22,3 га реализовано на городских торгах по продаже и аренде в Москве за шесть месяцев 2021 года. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"За шесть месяцев 2021 года город реализовал на открытых торгах 61 земельный участок общей площадью около 22,3 га, из них 11 - на продажу и еще 50 - в аренду. На этих участках появится более 317 тыс. кв. м недвижимости: индивидуальной жилой застройки, коммерческих объектов, а также некапитальных физкультурно-оздоровительных комплексов. Для сравнения: в прошлом году город реализовал на торгах 62 участка, а в первом полугодии 2019 года - 28", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он отметил, что 15 земельных участков в этом году было реализовано на торгах под индивидуальное жилищное строительство, из них четыре в аренду, а еще 11 были проданы. Под коммерческую застройку инвесторы смогли арендовать 25 земельных участков, под размещение физкультурно-оздоровительных комплексов - 18, для плоскостных парковок - три.

"В первом полугодии средняя конкуренция на торгах по земельным участкам от города выросла до шести участников на лот. В аналогичном периоде 2020 и 2019 годов она составляла 4,7 и 4,8 участника на лот. На торгах по продаже и аренде участков под индивидуальное строительство в этом году конкуренция составила 9,4 участника против 5,3 и 1,3 в прошлом и позапрошлом годах соответственно", - добавил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, чьи слова также приводятся в сообщении.