В Москве запустили новый туристический портал

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Новый туристический портал Discovermoscow.com, который объединил медиаплатформу #Москвастобой и официальный туристический портал Discover.moscow, начал работать в Москве. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Интеграция двух туристических сервисов в один сократит время поиска интересующей информации. На новом портале уже представлено более 350 достопримечательностей. Это музеи, старинные усадьбы, храмы и памятники. Там же можно найти раздел с онлайн-экскурсиями и виртуальными прогулками по городу, ознакомиться с гастрономическими точками Москвы", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Портал Discovermoscow.com состоит из нескольких разделов. В "Лучшем" представлены подборки и рекомендации мест и событий, которые москвичи ищут чаще всего: самые яркие спектакли, выставки, необычные места для прогулок, оригинальные пешие и велосипедные маршруты.

Во вкладке "Новости" публикуется актуальная информация из жизни города. Зайдя в "Гид #Москвастобой", пользователь найдет интересные онлайн-программы, в частности, там будут размещаться видеоэкскурсии по столичным паркам и аудиоподкасты с фактами о Москве.

"Раздел "Памятка туриста" говорит сам за себя. Иностранцы, к примеру, могут узнать об оформлении российской визы и посмотреть, как добраться до аэропортов. Там доступна информация, которая поможет гостям быстро сориентироваться в Москве: все об общественном транспорте и способах оплаты проезда, разъяснения, как пользоваться каршерингом, арендовать самокат и многое другое", - говорится в сообщении.