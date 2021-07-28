Птенец черного лебедя родился в Московском зоопарке

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Птенец черного лебедя появился на свет в Московском зоопарке. Он родился в начале июля, сообщили в среду в пресс-службе столичного зоопарка.

"В этом году наша пара черных лебедей построила гнездо в домике для уток. Там и вылупился птенец. После этого родители привели его к берегу большого пруда, где сотрудники раскладывают еду. Сотрудники, увидев птенца, решили отселить семейство на отдельный небольшой пруд", - приводятся в сообщении слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Отмечается, что в Московском зоопарке обычно у черных лебедей ежегодно рождается несколько птенцов, но в этом году вылупился только один. Черные лебеди в зоосаде круглый год живут на большом пруду.

"В нашем зоопарке лебедям обеспечен доступ к водоему с хорошим пологим склоном, на котором растет трава. Кроме того, в зоопарке лебеди едят капусту, тертую морковь, просо, кукурузу, пшеницу и специальный куриный комбикорм. Благодаря хорошему уходу и питанию каждый год в зоопарке появляются птенцы", - добавляется в материале.

Маленькие лебедята вначале покрыты тонким темно-серым пухом, который быстро промокает. Поэтому первую неделю жизни они проводят на спинах своих родителей. Перья у них начинают появляться к шести месяцам, а через год они уже выглядят как взрослые лебеди. Черный лебедь обитает повсеместно на территории Австралии и острове Тасмания, он хорошо акклиматизировался и в Новой Зеландии. Черный лебедь не является перелетной птицей.