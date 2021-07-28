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В Москве за полгода выявили 36 тыс. нарушений, совершенных водителями каршеринга

Также за шесть месяцев текущего года выявили 16 случаев управления автомобилями каршеринга лицами, не зарегистрированными в компании-арендодателе, а также по подложной регистрации

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Подразделения столичной Госавтоинспекции за полгода выявили более 36 тыс. нарушений, совершенных водителями каршеринга. Об этом ТАСС в среду сообщили в московском управлении ГИБДД.

"За первое полугодие 2021 года сотрудниками столичной Госавтоинспекции проверено более 88 тыс. автомашин, предоставляемых в краткосрочную аренду, а также выявлено и пресечено более 36 тыс. административных правонарушений, совершенных водителями, управлявшими данной категорией транспортных средств", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, за шесть месяцев текущего года выявлено 16 случаев управления автомобилями каршеринга лицами, не зарегистрированными в компании-арендодателе, а также по подложной регистрации.

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