Московский дворец молодежи переоборудуют под креативный центр

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Московский дворец молодежи планируют переоборудовать под креативный центр. Предполагается, что здесь будут работать молодые талантливые авторы и креативные бизнесмены, сообщил в среду на пресс-конференции заместитель председателя Московской городской думы, председатель попечительского совета директорской ложи театров Москвы Степан Орлов.

"Мы сейчас подходим к очень важному этапу формирования нового креативного кластера на базе легендарного Московского дворца молодежи. Мы все помним Дворец молодежи как центр театрального искусства, где шумели игры КВН, мы помним дворец молодежи как место, где проводили самые шумные премьеры, концерты. Сейчас от очень известного театрального центра, центра исполнительских искусств мы приходим к пониманию Московского дворца молодежи как креативного кластера, где будут развиваться самые классные креативные индустрии, где будут работать молодые талантливые авторы, молодые талантливые креативные бизнесмены", - сказал Орлов.

Он добавил, что это будет очень интересная и важная точка на карте Москвы и России.