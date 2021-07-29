В Москве отремонтируют памятник Михаилу Лермонтову

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Ремонт памятника Михаилу Лермонтову на Новом Арбате планируют провести в период с 2022 по 2023 год. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В сообщении говорится, что монумент установили в 1994 году по адресу: Новый Арбат, владения 8-10 в честь 180-летия со дня рождения поэта. Скульптор Александр Бурганов стал автором памятника.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, монумент на Новом Арбате является одним из двух монументов в Москве, которые посвящены Лермонтову. Он представляет собой бронзовый бюст на гранитном постаменте. Лермонтов облачен в шинель и офицерский мундир. Полы шинели развеваются на ветру, создавая фон для скульптурного портрета поэта. Сейчас завершается разработка проекта ремонта памятника.

Специалисты обследуют памятник, выявят утраты и дефекты, а также опишут необходимые работы. Провести работы планируется в 2022-2023 годах.

Поэт родился в Москве 3 (15) октября 1814 года в семье помещика Юрия Петровича Лермонтова и Марии Михайловны, урожденной Арсеньевой. Лермонтов рано потерял мать, его воспитывала бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева в имении Тарханы Пензенской губернии.

Литературную деятельность Михаил Лермонтов начал в 1829 году, хотя первое его произведение, поэма "Хаджи Абрек", напечатали только в 1835 году. Лермонтов - автор 30 поэм, в числе которых "Демон", "Мцыри", и около 400 стихотворений. Также он является автором драмы "Маскарад", прозаических произведений "Княгиня Лиговская", "Герой нашего времени" и других.