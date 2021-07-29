Около 2,5 тыс. жилых домов капитально отремонтируют в Москве в 2021 году

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. многоквартирных жилых домов отремонтируют в нынешнем году в Москве в рамках программы капитального ремонта. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"За прошедшие годы, как эта программа [по капитальному ремонту многоквартирных домов] стала работать в городе Москве, более 8 тыс. домов отремонтировано. <…> В текущем году примерно 2,5 тыс. жилых домов будут отремонтированы капитально", - сказал Бирюков.

Он отметил, что ремонтные работы ведутся круглый год. "По инженерным коммуникациям мы работаем в зимний период, а вот в летний период ведутся работы над системами, которые обеспечивают подачу тепла, подачу воды, подачу электроэнергии. <…> Работы идут по графику", - добавил Бирюков.

Кроме того, по его словам, в этом году около 3,5 тыс. лифтов будут заменены в жилых домах Москвы.