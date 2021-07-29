Парк Горького не получал информацию о проверке из-за пунктов проката электросамокатов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Парк Горького в Москве не получал информацию о начале проверки из-за пунктов проката электросамокатов на территории зоны отдыха. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе парка.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Замоскворецкий следственный отдел начал проверку точек проката электросамокатов в Москве. Сотрудники следственного комитета, как утверждалось в публикациях, решили выяснить, чьи пункты по прокату электросамокатов установлены в Парке Горького, какие на них есть разрешения.

"Сообщаем, что на сегодняшний день никаких уведомлений или сообщений в учреждение от Замоскворецкого следственного отдела не поступало. Также не было уведомлений или запросов от других СК Москвы. При оказании услуг посетителям парка предприниматели, ответственные за обслуживание пунктов проката, несут ответственность за техническую исправность средств индивидуальной мобильности (СИМ), проведение инструктажа по безопасной эксплуатации, предоставление средств защиты, а также обеспечивают соблюдение запрета на прокат СИМ посетителями в возрасте до 14 лет, посетителями, находящимся в состоянии алкогольного или иного опьянения. Обращаем внимание, что часть эксплуатируемых на территории парка СИМ арендуется посетителями при помощи мобильных приложений и городских парковок, не находящихся на балансе учреждения и расположенных на смежных с парком территориях", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что, согласно статусу парковой территории, доступ в парк свободный круглосуточно, без ограничений на использование посетителями любых СИМ.