Флагманский офис "Мои документы" в южном округе Москвы стал лучшим в России

МОСКВА, 29 июля./ТАСС/. Флагманский офис "Мои документы" в московском торгово-развлекательном центре Columbus победил во Всероссийском конкурсе "Лучший многофункциональный центр России - 2020". Об этом сообщается в официальном телеграм-канале социального комплекса Москвы.

"Объявлены итоги Всероссийского конкурса "Лучший многофункциональный центр России" - 2020. Победителем стал флагман Южного административного округа в ТРЦ Columbus. Особенность флагманов - расширенный перечень услуг и удобные дополнительные сервисы. Здесь можно получить услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрировать транспортное средство, приобрести путевку, сделать фото на документы или проверить здоровье с помощью современного диагностического комплекса", - говорится в сообщении.